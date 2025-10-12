Dizide uluslararası iki büyük starımız var

ALİ PINAR



Aşk ve Gözyaşı çekimlerimiz devam ediyor. Barış Arduç ve Hande Erçel gibi iki starımız var. 80 ülkeye satılan bir dizi ihracatımız var. Dolayısıyla yerli starlarımız dünyada çok seviliyor takip ediliyor. İkisinin uyumu çok iyi. Çok başarılılar. Aşk ve Gözyaşı da ikisinin aşkı üzerine kurulu bir dizi. Yanı sıra zengin hikâyemiz var. Benim rolümde gizemli bir adam. Dizinin orijinalinde böyle bir karakter yok. Yönetmen kendisi istemişti bu karakteri. Zaten en son ben dahil oldum. İşlevsel bir karakter.

Aşk üzerine çok emek verdiğimiz bir şey. Bu dizide üzerine yeniden emek verilen ilişki haline dönüşüyor ve gerçek aşk doğuyor. Gerçek hayatta benim de hayatıma böyle bir şey gelse, yani boşanmaya karar verdiğim eşimin kanser olduğunu öğrenince, ben de yardımına koşar ayrılamazdım. Kıyamazsınız bence.

20'li yaşlarımda belgesel, yapımcılık yaptığım dönemlerde oldu ama büyük ölçüde hayatımda oyunculuk var.

Bach'ın Bilmecesi adlı çocuk oyunumuz sahnelenmeye devam ediyor. Müzikli bir tiyatro oyunu 4 sezondur kapalı gişe devam ediyor. İçinde bilim sanat felsefe olan güzel bir gösteri. Veliler bile hiç sıkılmıyor. Çocuk işi değil eğlendirerek öğreten bir oyun. Defalarca gelen var. Ege Maltepe yazdı oyunu. New York'ta başladı bu oyuna. Şimdi buraya uyarladı.



ECE GÜRSEL



HINCAL ULUÇ HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASIDIR

Kalbin Yalan isimli şarkım çıktı. Sözleri Ramazan Kızılpınar'a, müziği ve aranjesi ise İbrahim Küçükoğlu'na ait. Çok yalanlı şarkım varmış. 4 tane olmuş.

Uzun zamandır hayatımda kimse olmadığı için o defterleri kapattım. Böyle bir tempoda çok normal diyorlar. Kendimi işime adadım. 2 oyunun başrollerini paylaşıyorum. Tiyatro çok zamanımı alıyor. Defileler var. Seviyorum bu yoğunluğu.

Kendime iyi bakıyorum. Sporumu aksatmıyorum. Çok sağlıklı beslendiğim söylenemez. Her şeyi yerim ama ağır spor yaparım. Eski bir basketbolcu olarak haftada en az 4 saat antrenman yapıyorum.

Hınca Uluç benim hayatımın dönüm noktasıdır. Rahmetle anıyorum kendisini. Hıncal'ın sweetheart ismiyle beni piyasa sunmasının üzerinden 22 sene geçmiş ama hâlâ bana Hıncal Uluç soruluyor. Çok mutlu oluyorum. Keşke daha fazla çekim yapsaymışım onunla. Keşke daha fazla anı biriktirseymişiz. Çok şey kattı bana. Keza Erkan Özerman da öyle. Manevi babamdır. 22 sene geçmiş hâlâ sevgiliydiniz diye yazıyorlar. 20'li yaşlarımda çok sinirleniyordum. Öyle olmadığını anlatmaya çaba gösteriyordum. Hıncal da boşver takılma diyordu. Şimdi daha iyi anlıyorum onu. Hatta bu bilincimle Hıncal'la tanışmayı çok isterdim. En çok o kızardı en çok o eleştirdi beni. Hayatıma yön veren insandır. Özel hayatımla ilgili sorun olduğunda annemi arar müdahale et derdi. Hangisi Karısı isimli oyunuma yetişti. En çok ona seviniyorum. Beni sahnede gördü. Akıl danışman gereken bir durum oluyor hemen elim telefona gidiyor, onları aramak istiyorum. Akıl hocalarımdı onlar benim. İsteyen istediğini söyleyebilir yine dünyaya gelsem yine Hıncal'la anılmak isterim.



RAGIB NARİN



HER YERDEN TALEP GELİYOR

Zaman çok çabuk geçiyor. Sürekli üretim var çok abuk tüketiliyor her şey. Deprem sonrası hemen memleketim Antakya'ya gittim. Çok kaybımız oldu. Sürekli gidip geliyorum. Şu an yaralar sarılıyor yeni binalar yapılıyor ama eski doğallığı orijinalliği yok oldu maalesef. Tarihi dokusu olan bir şehirdi. Babam orada yaşamaya devam ediyor. Annem Mersin'e geçti. Ben de ailemi görmek için sık sık gidip geliyor.

İçerik üretmeyi çok seviyorum. Sosyal medyanın büyük gücü var. Global bir videom 78 milyon izlendi. Dünyanın her yerinde her yaştan takipçim var. İçeriklerimi takip edip yazıyorlar. Hatta geçenlerde bir köy yangını için Diyarbakır'a gitmiştim farkındalığı artırmak için.

Yeni şarkım Araba'da çok sevildi. Sosyal medyadaki tepkiler de çok önemli. Hiç beklemediğin şarkılar başka yerlere gelebiliyor. Araba story'lerinde bu şarkıyı koyduklarını görünce şarkıyı hemen çıkardım.

Özellikle Anadolu'da içerik çekmek çok zor. Oraya gidiş amacınız önemli. Doğal olmak çok önemli. Prodüksiyon kurmuyorum. Sponsorlu falan yapabilirim ama sıcak ve samimi olmaz. Şırnak'ta video çektim, öncesinde korkum vardı. Ama gidince hiç öyle olmadığını anladım. Tur şirketleri falan paylaştı videolarımı. Benden sonra turistik özelliği ortaya çıktı. Amacım bu güzellikleri daha fazla kişilere ulaştırmak. Bana her yerden gel burada video çek bizi tanıt diye talep geliyor ama ben yapmacık ve kurgu olur diye kabul etmiyorum. Kafama ve duygu durumuma göre gidiyorum. Çocuklar beni çok etkiliyor.



KAAN TAŞANER



HER İŞİMİ YAKIŞIKLI YAPARIM

Saçlarımı bıraktım uzatıyorum bu aralar. Yaptığım her işi yakışıklı yaparım. Kariyerimin uzun bir bölümünü dönem işleri aldı. O yüzden çok yorucu geliyor şu an. Oyunculuk yapmanın en keyifli yanı bilmediğin bir sürü şeyi öğrenme fırsatı buluyorsunuz. Kılıç, kalkan, silah'tan pek hazetmem soğuk bulurum hatta. Dokunmak dahi istemem. Ama iş olduğu zaman profesyonellik neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz.

Taşener, Şebnem Bozoklu'nun "erkek oyunculara setlerde daha çok ihtimam gösteriliyor" açıklamasını yorumladı: "Hangi durum içinde söyledi acaba? Bu cümleyi böyle okursak cinsiyetçi olur ama setlerin kendi içinde hiyerarşik bir düzeni vardır. Kimi buna edep der, kimi adaptasyon der. Adapte olmakla edepli olmak arasında çok fark yok. Zamanını bir arada geçiren insanlar arasında da bir düzen vardır. Yaşayabilmek marifet, uzun yaşayanlara da hürmet ediyoruz. Setler insanların bir araya geldiği bir zümredir. Kendi düsturu içinde bir düzen olması gerekiyor."



MELİS İREM ERKEK



ŞARKIMDA KENDİ DÖNÜŞÜMÜMÜ ANLATTIM

5 sene Tan Taşçı'nın back vokalliğini yaptım. İlk profesyonel sahne hayatıma onunla başladım. Dolayısıyla hayatımda kariyerimde çok önemli bir yeri var.

2 senedir kendi yoluma bakıyorum. Yazıp bestelediğim şarkılarım var. Bırak Aksın isimli ilk teklimi çıkardım. Dönüşüm sürecimi anlatan bir şarkı. Zincirlerini kıran kendi kabuğundan çıkan bir kızın hikâyesi.

Adanalıyım. Üniversite için İstanbul'a geldim. Müzik hep hayatımdaydı. Müziği profesyonel olarak yapabilmek için bir kırılmaya ihtiyacım vardı. Kendimi mutlu hissetmediğim bir dönemde aileme bu isteğimi açtım ve destek verdiler.

Arkadaşım vasıtasıyla tanıştım Tan Taşçı'yla. Şarkı söylediğim bir videomu atmış, o da beğeniyor. 5 yıllık bir serüvene başladık. Türk müziğini Tan'la öğrendim.



DUYGU ÜSTÜNBAŞ

DÖNEM İŞİNDE YER ALMAYI ÇOK İSTERİM

Dönem işinde yer almayı çok istiyorum. Hatta bir gün oynarım diye at binmeyi öğrendim, lisans aldım. Ok atmayı öğrendim. Genelde kadın rolleri çadırda oluyor ama ben atın üstünde dört nala kılıç sallayan bir rol oynamayı çok isterdim.

İlk dizim Sen Anlat Karadeniz. Beni oradan tanıyan çok oluyor. Avukatlık yapmayacağım istemiyorum dedim ama sonra avukat Sema rolü geldi bu dizide.

Hukuk okuyup bitirdim. Stajımı da yaptım ama hayalim oyuncu olmaktı. Babam da avukat. Üniversitede öğrenci kulüplerinde oyunculuk yaparak stresimi atıyordum.

Kökler adında 4 türkülük bir albümüm vardı. Bize ait hikâyeleri çok seviyorum. Onlara da sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ailemde dinleyen de yok ama bana çok sıcak ve samimi gelir türküler. Yeni nesle hitap edelim sevmeyenlere sevdirelim diye farklı tarzda söyledim.

Oyunculuk hedeflerim var ama müziği de bir şekilde hayatımda tutuyorum. Hümeyra'nın saygı albümünde de şarkı söyledim.