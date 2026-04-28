‘Dondurmam Gaymak: Gapital’in çekimleri başladı

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri'nin üstlendiği 'Dondurmam Gaymak: Gapital' filminin çekimlerine Muğla'da başlandı. Yerel emeğin küresel sermaye düzeniyle çarpışmasını konu alan film, Amerika'dan Muğla'nın emekleriyle ayakta duran insanlarının hayatına kadar uzanan bir ekonomik oyunu beyazperdeye taşıyacak. Yönetmen koltuğunda Eyüp Boz'un oturduğu filmin çekimlerinin 4 haftada tamamlanması planlanıyor. Ege'nin samimi ortamından sımsıcak bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak filmde Muğla halkı da yer alacak.

