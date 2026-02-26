Haberler Günaydın Haberleri Dönem filmine yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı 'Parçalı Yıllar' filminin galası gerçekleştirildi. Geceye; filmin oyuncuları Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, Mine Çayıroğlu, Bilge Şen, İlkin Tüfekçi gibi birçok ünlü isim katıldı. Dikinciler, "1975-80 yılları arasında ülkemizin yaşadığı ambargo dönemindeki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküşün bir izdüşümü bu film" derken Levent Özdilek; "İzleyenler hem gülecek hem de derin bir dramla karşılaşacak" yorumunu yaptı. Film yarın sinemalarda vizyona girecek.

