Dönem filmine yoğun ilgi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı 'Parçalı Yıllar' filminin galası gerçekleştirildi. Geceye; filmin oyuncuları Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, Mine Çayıroğlu, Bilge Şen, İlkin Tüfekçi gibi birçok ünlü isim katıldı. Dikinciler, "1975-80 yılları arasında ülkemizin yaşadığı ambargo dönemindeki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküşün bir izdüşümü bu film" derken Levent Özdilek; "İzleyenler hem gülecek hem de derin bir dramla karşılaşacak" yorumunu yaptı. Film yarın sinemalarda vizyona girecek.