Giriş Tarihi: 12.04.2026

Dönemler arası bir yolculuk

Dönemler arası bir yolculuk
İSTANBUL Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank konserleri kapsamında 10 Nisan'da İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde AKM'de sahne aldı. Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Darko Brlek'in solist olarak yer aldığı konserde, Mozart'ın Klarnet Konçertosu, Stravinsky'nin Pulcinella Süiti ve Respighi'nin Roma Çamları eserleri dinleyiciyle buluştu. DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında müzikseverleri klasik müziğin farklı dönemleri arasında yolculuğa çıkardı. eserlerinden biri kabul edilen La Majör Klarnet Konçertosu'nu yorumladı.

Dönemler arası bir yolculuk
