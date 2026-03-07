Dostları Emre Altuğ’u yalnız bırakmadı

Sanat dünyasının ünlü isimleri Emre Altuğ'un 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Efsane'nin tanıtımında buluştu. Geceye katılanlar arasında Burak-Gizem Sergen, Alper Kul, Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu, Kubat, Nükhet Duru, İbrahim Selim, Sakiler, Aylin Coşkun, Berksan ve Hande Ünsal da vardı.
Nükhet Duru, "Emre benim çok eski bir dostum. Dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor" dedi. Duru, genç kalmanın sırrını soran gazetecilere, "Sürekli üretmek ve sahnede olmak insanı genç tutuyor" diye yanıt verdi. Burak Sergen ise Altuğ'u yakından tanıdığını dile getirdikten sonra, eşi hakkındaki dedikodulara da açıklık getirdi. Gizem Sergen'in hamile olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Sergen, "Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz" dedi.