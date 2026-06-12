D&R’da yıldızlar geçidi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

D&R, haziranda edebiyattan müziğe, çocuk kitaplarından ilham veren söyleşilere uzanan etkinlik programıyla Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında sanatseverleri buluşturuyor. 'Candlelight & Music' etkinliği 10 Haziran'da piyanist Oğuz Kasap'ı ağırlayacak. 'Satır Arası Notalar' başlığıyla gerçekleşecek gecede katılımcılar, mum ışıkları eşliğinde müzik ve hikâyelerin iç içe geçtiği özel bir deneyim yaşayacak. 13 Haziran'da Gupse Özay, çocuklar için yazdığı kitap serisi 'Gupi'yi tanıtacak. Engin Akyürek, 14 Haziran'da son kitabı İsimsiz için düzenlenecek etkinlikte kitabını imzalayacak. D&R, 16 Haziran'da yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak.