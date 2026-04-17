DT Amerika’ya çıkarma yaptı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Devlet Tiyatroları, Türk tiyatrosunu dünyaya taşımak için ABD'de önemli temaslar gerçekleştiriyor. DT Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan ve Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, ABD'de görüşmeler yapıyor. Programın ilk durağı Houston oldu. DT heyeti, Houston Türkiye Başkonsolosluğu Ahmet Akıntı'yı ziyaret etti. Görüşmede, Türk tiyatrosunun ABD'deki görünürlüğünün artırılmasına yönelik fikirler paylaşıldı. Önümüzdeki aylarda Türk tiyatrosu, ABD sahnelerinde olacak.