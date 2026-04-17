Haberler Günaydın Haberleri DT Amerika’ya çıkarma yaptı
Giriş Tarihi: 17.04.2026

İLKER GEZİCİ
  • ABONE OL
Devlet Tiyatroları, Türk tiyatrosunu dünyaya taşımak için ABD'de önemli temaslar gerçekleştiriyor. DT Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan ve Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, ABD'de görüşmeler yapıyor. Programın ilk durağı Houston oldu. DT heyeti, Houston Türkiye Başkonsolosluğu Ahmet Akıntı'yı ziyaret etti. Görüşmede, Türk tiyatrosunun ABD'deki görünürlüğünün artırılmasına yönelik fikirler paylaşıldı. Önümüzdeki aylarda Türk tiyatrosu, ABD sahnelerinde olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA