PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, küçük izleyicisi Mehmet Tekin'in "Dua kaderi değiştirebilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Elbette ki dua; şerri, kötülüğü defeder. Anlık kadere de etki edebilir" dedi ve ekledi: "Allah sizin hayata katılımınızı irade ettiğinde kaderinizi yazdı. Siz yaşamadan, yaşanmış gibi Allah biliyor. Siz yaşadığınız dönemleri geçirmeden Allah onları ve sonrasını da biliyor. Örneğin siz evleneceksiniz, üç kızınız olacak onların hepsi Allah'ın bilgisinde. Dehşet verici, şaşırtıcı bir bilgi ama Allah olmanın gereğidir bu."