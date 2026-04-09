Duayen sanatçılar, başarılı eserleri değerlendiriyor

Resim sanatına gönül verenler için Mersin'de özel bir resim yarışması düzenleniyor. Mersin, Adana ve Hatay'dan katılacak yarışmacıların eserlerinin görsellerini dijital ortamda 10 Nisan'a kadar gönderebileceği yarışmanın finalinde 45 değerli eser; başarı, mansiyon ve sergilenmeye değer ödüllerini kazanacak. BN Sanat Akademisi 2. Resim Yarışması'nın seçici kurulunda başta Ahmet Yeşil olmak üzere; Şeref Erol, Ezgi Bakçay, Veli Mert gibi isimler yer alıyor. En yüksek puanı alan 5 eser 50'şer bin TL ile ödül kazanacak.

