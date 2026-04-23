Düet projesiyle karşınızda

Tuğba Yurt, İkilem ile gerçekleştirdiği ilk düet projesiyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "İçiyorum Ederimize" adlı şarkı için düzenlenen özel lansman gecesi, müzik dünyasının dikkatini çekti. Pop alternatif sahnenin yükselen gruplarından İkilem ile güçlü yorumu ve hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Yurt'un yolları bu projede kesişti. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurt'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan çalışma, iki farklı müzikal tarzı ortak bir duyguda buluşturuyor. Projeyle ilgili duygularını paylaşan Yurt, "10 yıldır müzik sektöründeyim ama uzun süredir bir düet yapmamıştım" ifadelerini kullandı.