Dünya Kupası’nın resmi şarkısını Shakira söyleyecek

A Milli Takım
'ın da katılacağı, 11 Haziran- 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı duyuruldu. Milyonlarca futbolseverin beklediği turnuvanın şarkısı 'Dai Dai'yi Shakira seslendirdi. 2010 Dünya Kupası'nda 'Waka Waka', 2014 Dünya Kupası'nda ise 'La La La' şarkılarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, 'Dai Dai'nin 14 Mayıs tarihinde çıkacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan dünyaca ünlü şarkıcı, "Maracana Stadyumu'ndan Dünya Kupası resmi şarkısı 'Dai Dai'. 14 Mayıs'ta geliyor. Hazırız!" ifadelerini kullandı.