Kenan Doğulu
, sevilen hitlerini Symphonity projesi kapsamında 88 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde senfonik düzenlemelerle sahneye taşıdı. Ünlü isimlerin de katıldığı konserde Doğulu'yu abisi Ozan Doğulu da yalnız bırakmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Doğulu "17 şarkı var, hepsi bildiğiniz şarkılar belki ama ilk kez klasik versiyonunu dinleyeceğiz bu akşam. Zaten bu şarkıların çoğunu Kenan'la beraber yaptık, ben de konuk olarak piyano ile eşlik edeceğim. İnşallah beğenilir, bunun devamı da gelecek. Dünya turnesi yapmayı düşünüyoruz. Kenan da ben de çok heyecanlıyız, çünkü bu bizim 35 yıllık hayalimiz" dedi.