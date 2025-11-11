Dünyaca ünlü şefler aynı sahnede

Dünyagastronomi sektörünün prestijli etkinliklerinden biri olan Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı&Fuarı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gastronomi profesyonellerini 10. kez bir araya getirdi. 'Stories of 10 Years – 10 Yılın Hikâyeleri' temasıyla düzenlenen etkinlikte; dünya mutfaklarının önde gelen temsilcileri, gastronomik mirasın geleceğe taşınmasındaki rolünü ve son 10 yılda gastronominin geçirdiği dönüşümü ele aldı. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak'ın da aralarında bulunduğu 60'tan fazla şefin katıldığı etkinlikte; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşma yaptı.