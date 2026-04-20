Ebedi Barış’ işitme ve görme engelliler için sahnelendi

TÜRK Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla yürüttüğü "Türkiye'ye Değer" projelerine devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve AKM iş birliğiyle sürdürülen "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında, "Ebedi Barış" oyunu da görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu "Teknolojinin sunduğu imkânları toplumun her kesimine eşit ve kapsayıcı bir şekilde ulaştırmayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz" dedi.