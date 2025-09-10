Ece Seçkin’in tacizcisi adli kontrol kararıyla serbest

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye gündemini sarstı. Ünlü şarkıcı kendisine ve çevresine gelen ölüm tehditlerini açıkladı. Farklı bir şehirde yaşayan Ali Uğur S.'nin eşine defalarca ölüm tehditleri içeren mesajlar attığını belirtti. Şüphelinin Seçkin'in eşinin Bakırköy'de bulunan evine geldiği ve 'Burnunun dibindeyim. Seni öldüreceğim' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ali Uğur S., dün akşam saatlerinde Bakırköy'de 'tehdit-hakaret' ve 'ısrarlı takip' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

'KORUMALARIYIM'

Öte yandan şüphelinin soruşturma kapsamında alınan ifadesine SABAH ulaştı. Dört yıldır Ece Seçkin ve eşine kabusu yaşatan Ali Uğur S., şoke eden ifadesinde şunları söyledi: "Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım." Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği Ali Uğur S.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.