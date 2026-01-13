‘Efes’in Sırrı’na karnaval havasında gala!

Yağcı yapımcılığındaki 'Efes'in Sırrı' filminin galası renkli şovlar eşliğinde, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Misafirler bando takımı eşliğinde eğlenirken, akrobasi gösterileri çocukların büyük ilgisini çekti. Severek takip ettiği ünlü isimler ile buluşan minik seyirciler, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi ve büyük bir heyecanla filmi izledi. Yapımcı Polat Yağcı, "Serinin ilk filmi Efes'in Sırrı.

İkincisi Kapadokya'nın Sırrı, üçüncüsü ise Göbeklitepe'nin Sırrı olacak. Herkesin gönül rahatlığıyla sinemada izleyebileceği, gerçekten film tadında bir film oldu" diye konuştu. Filmin oyuncularından Ecem Erkek; "Filmimizin kadrosunu görüyorsunuz, güler yüzler, çocuklar... Gerçekten çok iyi bir film çıkardık", Onur Buldu; "Fantastik macera türünde, ailecek izlenebilecek, çocuklara çok güzel cümlesi olan bir film", Erdem Yener ise "Tarihi değerlerimizi fantastik bir hikayeyle, hem macera hem de biraz neşeli bir aile filmiyle anlatmış olduk" sözleriyle özetledi.