Efsane müzikal İstanbul’a geliyor

Efsane bir hikaye, unutulmaz şarkılar ve büyüleyici bir sahne deneyimi ile The Bodyguard, Türkiye'de Zincirlikuyu'daki bir gösteri merkezinde eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Michael Harrison ile David Ian sunumuyla İstanbul'a getirilen, uluslararası övgülerle karşılanan hit müzikal, dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak İstanbul'da izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Orijinal uluslararası cast kadrosu ve dünya turnesindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek olan şov, global sahne deneyimini tüm ihtişamı, enerjisi ve teatral gücüyle birebir yaşatacak. Bugüne kadar 15 ülkede ve ABD'de 45 şehirde 3.9 milyondan fazla izleyiciye ulaşan gösteri; Hollanda, Almanya, Güney Kore, Kanada, İtalya, Avustralya, İspanya, Fransa, ABD, Avusturya ve Japonya gibi birçok ülkede sahnelendi.

ÖDÜLE DOYMADI

WHITNEY Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı, Lawrence Kasdan imzalı 1992 yapımı Oscar adaylığı bulunan The Bodyguard; Thea Sharrock rejisi ve Oscar ödüllü Alex Dinelaris'in metniyle ilk kez Londra West End'deki Adelphi Theatre'da sahnelenmiş ve dört Olivier Ödülü'ne aday gösterildi.