Ege’den sımsıcak bir hikaye

Çekimleri devam eden 'Dondurmam Gaymak: Gapital' filmi, Muğla
'daki setinde basın mensuplarını ağırladı. Yönetmenliğini Eyüp Boz'un üstlendiği film ekibi, merakla beklenen projeyi anlattı. Başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri'nin üstlendiği film, Ege
'den sımsıcak bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. Bu yıl vizyona girmesi planlanan filmin yönetmeni Boz, "Senaryosunu ve hikayesini de kendim yazdığımdan, ikinci filmin benim için duygusal bir tarafı var. Ayrıca kızım 'Dondurmam Gaymak'tan 1 yıl sonra doğmuştu. Şu anda sette yardımcılarımdan biri. Kendisi sinema televizyon bölümünde okuyor. Hayat böyle tuhaf bir şey. Bu filmin de ilki gibi çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.