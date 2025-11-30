Eğlence yerini lezzete bıraktı!

SABAH yayın hayatına başladığında İstanbul'da çok renkli bir gece hayatı vardı. Birçok gazino, dönemin starlarını sahneye çıkarırken gazinoya gidemeyenler de onları Rumeli Hisarı'ndaki konserlerde dinlerlerdi. Bu arada 2000'lerin başlarında Rumeli Hisarı konserleri bitti ve Harbiye Açıkhava onun yerini aldı. O dönem ayrıca küçük gece kulüpleri vardı ve onlar da yıldızı yeni parlayan popçuları, kabareleri ve geniş kitlelerin tanımadığı ama eğlence hayatında isim yapmış şarkıcıları İstanbullularla buluştururdu.Bir de az ama çok ünlü restoranlar vardı, onlar da sosyeteden isimlerin buluşma noktasıydı. Bu mekanlar, şimdiki gibi sadece hafta sonları değil, her gün dolup taşardı.Dönemin sosyetesi ve iş insanları, neredeyse her gece dışarıdaydı. Hatta biz muhabirler, onları haftanın 5-6 günü eğlencede gördüğümüz için birbirimize "Acaba bunlar hiç çalışmıyor mu?" diye sorardık. 90'larda Şamdan efsanesi vardı. Sosyete ve iş dünyası mensupları, önce bir restorana gider gece yarısına kadar yemeğini yer, oradan da Şamdan'a giderdi. Eğlence sabaha kadar sürerdi.Boğaz'daki yemeiçme ile eğlenceyi bir araya getiren mekanlara da ayrı bir parantez açmam gerek. Kuruçeşme'deki Pasha kısa sürede şehrin en gözde mekanı oldu. Sosyete ve iş dünyasından herkes oradaydı. Bembeyaz dekorda, Boğaz manzarasında eğlence çok trenddi. Birkaç yıl sonra Pasha'nın kapanmasıyla (daha doğrusu sahibi ve adının değişmesiyle) meydan Reina'ya kaldı. Reina, sadece İstanbul'un değil dünyanın tanıdığı bir mekan oldu.Bunlar yaşanırken gazinolar çoktan kapanmıştı. Starları artık yemekli bir mekanda izleme imkanı yoktu. Sonra Şişli'de açılan bir mekanda starlar sahneye çıkmaya başladı. Ardından aynı tarzda bir mekan daha açıldı. Halen Sibel Can, Hülya Avşar, Selami Şahin gibi ünlü şarkıcılar bu iki mekanda çıkar.90'larda pop müzikteki patlama eğlence hayatını da etkiledi. Şöhret olan popçular çeşitli kulüplerde sahne almaya başladı. Haftada bir gün çıkıyorlardı ama o mekanlar dolup taşıyordu. Daha sonra o trend de bitti. 2000'lerde gece hayatı, haftada 3-4 günü geçmezken, bugün haftada iki güne sıkışmış durumda. Diğer günler İstanbul geceleri artık eskisi gibi renkli değil. 90'larda haftada beş gün eğlenenler artık bir günle yetiniyor.Diskolardan bahsetmeden de olmaz. 80'lerde başlayan disko modası 90'larda devam etti. Studio 54 ve Discorium dans tutkunu gençleri ağırlardı. Sonra onların yerini Juliana's ve Andromeda aldı. Ancak onlar çok lüks diskolardı. Her yaştan insanı ağırlar, ünlülerden de büyük ilgi görürdü. Dekor, ışık ve servis olarak bu mekanlar, dönemin Avrupa'sından bile ilerideydi. Aynı dönem Taksim'de Taxim Night Park adlı bir kulüp açıldı ve o da çok benzersiz ve Avrupa'nın ilerisinde bir mekandı. Bu kadar iddialı mekanlar bile günümüze gelemedi, kapanıp gitti.Son 10 yıldır İstanbullular lezzet peşinden koşmaya başladı. Ünlü şeflerin açtığı veya çalıştığı restoranlar en çok tercih ettiği yerler oldu. Dünyaca ünlü restoranların birçoğunun artık İstanbul'da ve Bodrum'da şubesi var. Yani bugün şef restoranları, uluslararası restoranlar, birkaç canlı müzik mekanı ve açıkhava konserleri İstanbul gece hayatına yön veriyor.Her gece dışarıda olan sosyeteden isimler 2000'lerden itibaren evlerde sosyalleşmeye başladı. Ancak bir etkinlik veya davet olduğunda dışarı çıkar oldular. Söz sosyeteden açılmışken Bodrum'un eğlence hayatına onlar yön verdi. Önce bohem sosyete, sonra bütün sosyete Bodrum'cu oldu. Sadece Bodrum merkezdeki mekanlarda ve Yalıkavak'taki bir mekanda sosyete eğlenirdi. Beach club modası da 2000'lerde başladı. O günden bugünlere beach club eğlencesi halen devam ediyor. Türkbükü'ndeki klasikleşmiş olan bir otelin beach'i halen sosyetenin buluşma yeri.Şunu da belirtmeden geçmeyeyim, İstanbul'da eğlence hayatına SABAH rehberlik ederdi. Çünkü gazino, gece kulübü, konser gibi her etkinliğin ilanı sadece SABAH Gazetesi'nde çıkardı. İnsanlar eğlenmek için program yapmadan önce SABAH alır, hangi gazinoda hangi sanatçılar çıkıyor, canlı müzik mekanlarında kimler var, kulüplerde hangi şovlar var öğrenirdi.