‘Ego ve kibir, insanı değerlerin önüne geçti’

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Son zamanlarda insan ilişkilerinin değiştiğini belirten Tolga, şunları söyledi: "Güç sevgisi, sevginin gücünü yenmiş durumda. Ego, kibir, manipülasyon, kontrol ve maddi güç insanların değerlerinin önüne geçti. Herkes daha fazla para, daha güçlü bir ilişki, daha büyük bir başarı istiyor. Ama günün sonunda hep elindekine razı geliyorlar. Çünkü sadece istemek, o hayatı yaşamak için yetmiyor. Aslında sen kapasiteni yaşıyorsun."

'ZİHİN FARKLI KODLAR'

Tolga sözlerine şöyle devam etti: "Eğer zihnin buna alışkın değilse, bu yeni hayatı bir 'tehdit' olarak görüyor. Sen ne kadar istersen iste, zihninin tehlike olarak kodladığı bir başarıyı hayatında tutamazsın. Farkında bile olmadan kendi kendini sabote edersin. Başarıyı ve zenginliği elde etmek zor değildi; asıl zor olan onu hak ettiğime inanmak ve hayatımın 'normali' haline getirmekti."