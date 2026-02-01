Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı

Blok3 sahne adlı rap şarkıcısı Hakan Aydın, İstanbul'da trafik polislerine yakalandı. Trafik kontrolüne takılan Aydın'ın ehliyeti yoktu ve 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü rapçinin kullandığı araç trafikten men edildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aydın hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli süreç başlatılacağı belirtildi. Blok3 geçtiğimiz haftalarda babasına 10 milyonluk lüks araç almasıyla gündeme gelmişti.



35 BİN LİRA CEZA

için 23 bin 437 lira, alkollü araç kullanmaktan da 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi.