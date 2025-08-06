Eleştirilere hiç kulak asmıyorum

Ünlü oyuncu George Clooney geçtiğimiz günlerde Vanity Fair dergisine özel bir röportaj verdi. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar detaylı bir röportaj çalışmasında yer alan Clooney, özellikle oyunculuğu çerçevesinde kendisine yöneltilen sorularla karşı karşıya kaldı. Oyuncu olarak çok yönlülüğünü sorgulayarak kendisini eleştirenlere, kimsenin ne düşündüğünün "umrunda olmadığını" söyleyerek karşılık verdi. Hollywood'un 64 yaşındaki film yıldızı ve yönetmeni en son ABD'li avukat Hunter Biden'ın eleştirilerine maruz kalmıştı.Avukat Biden Clooney'nin "İyi Geceler ve İyi Şanslar" (Good Night and Good Luck) filminde rol alan Clooney'yi hedef alarak, "Rol aldığı filmlerde hep kendisini oynuyor" demişti. Vanity Fair'a verdiği yeni bir röportajda Clooney'ye, eski ABD Başkanı Joe'nun oğlu Biden'ın yaptığı yorumlar da soruldu. Yerçekimi'nin (Gravity) yıldızı "İnsanlar kendimi oynadığımı mı söylüyor? Umrumda bile değil" diye yanıt verdi.Aktör sözlerine "Benim yaş grubumda hem 'Neredesin Be Birader?' gibi komedileri hem de 'Syriana'yı yapmasına izin verilen pek kimse yok. Yani bu her zaman kendimi oynadığım anlamına geliyorsa, umrumda değil" diye devam etti.