Elif, Sude’nin hamile olduğunu öğrendi!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Pazartesi akşamının en beğenilen yapımlarından biri olan dizinin 34. bölümünde; Güneş, evi terk eden Elif'in arkasından gözyaşlarına boğulur. Elif Nişantaşı'ndaki eve gider. Anneanne, ona Elif'i geri döndürebilecek planını anlatır. Fırat'tan istediği ilgi ve tepkiyi göremeyen Sude, hamilelik kartını oynar. Bu haber bomba gibi düşer. Ancak Elif'ten saklar. Dila'nın sonunda sırrını öğrenen Elif, bunu Güneş'i yanına almak için kullanır. Fulya, Alper'in annesi ile tanışır. Tarzı ve ilginçliği ile Eşref Bey'i de geçer. Hem Fulya hem de annesi için kabus bir tanışma olur. Sude, kanama geçirir. Fırat, Güneş'e söz verdiği halde yanlarına gidemez. Fakat tehlike olmadığı anlaşılınca da Sude'yi eve bırakır. Sude son kartını oynar ve Elif'e hamile olduğunu ve Fırat'ın sahip çıkmadığını söyler. Elif, Güneş'i de alıp eve gider. Herkes geri döndüklerini zanneder. Sude'yi de oraya çağıran Elif, Fırat'a çocuğuna ve annesine sahip çıkmasını söyler. Güneş'i de alıp gitmeyi planlarken; Güneş onunla gitmeyip evde Fırat ve anneanne ile kalmak ister. Bu Elif için çok büyük ve beklenmedik darbe olur.