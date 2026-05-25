Emina Jahovic yeniden adliyeye koştu! Mahkemeden ilginç talep

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve çocuklarının annesi eski eşi Emina Jahovic, 2018 yılında yılında karşılıklı anlaşarak boşandılar. Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı. Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı.





ÖMRÜNÜ HESAPLATTI

Emina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği aracı geri aldığını ve protokolü ihlal ettiğini belirtti. Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti. Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.