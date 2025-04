Şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Beyaz elbisesiyle çok şık görünen Karaca, verdiği kilolar ve değişen imajı hakkında konuştu. "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" diyen Karaca şöyle devam etti: "Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş."Kariyeriyle alakalı soruları da cevaplayan Karaca, şunları söyledi: "Sahne benim yüreğimi döktüğüm, kendime ait ve özgür hissettiğim bir yer. İnsanların hayatından 2 saat alıyorum ama bunun karşılığında 'Vay be! Kadının konserinde ne eğlendik, amma döktürdük!' dedikleri zaman çok mutlu oluyorum." Voleybol oynayan kızı Mia'nın ilk profesyonel transferini aldığı kendisine hatırlatılan Karaca, "Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. 8 saat okula gidip sonrasında 3 saat antrenman yapıyor. 13 yaşında bir çocuk için çok zor. Siz beni artık tribünde görün! Tam bir tribün annesiyim" dedi.