‘En büyük yatırımı oğluma yapıyorum’

Petek Dinçöz, önceki akşam Ataşehir'de bir mekânda sahne aldı. Performans öncesi konuşan Dinçöz, parmağındaki yüzüğü soran muhabirlere "Bülent Ersoy yüzüğüyle ev alıyordu, bununla jet alırsın herhalde" diyerek kahkaha attı. Ardından yüzüğün sahte olduğunu belirten Dinçöz, "Gerçek olsa herkesi emekliliğe ayırırdım, ışıltılı şeyler takmayı seviyorum" dedi. Eskiden lüks şeylere çok merakı olduğunu belirten şarkıcı, "Artık paraya çok değer vermiyorum, bir oğlum var, en büyük yatırımım ona. Eskiden çanta, ayakkabı merakım vardı, şimdi yok" dedi.