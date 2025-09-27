Yıldızlar karması Türkiye’de buluştu: ‘En eğlenceli ve huzurlu tatilimizdi’

Dünyanın gözü Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinde! Tüm yıldızlar, yaz-kış ülkemize akın etmeye devam ediyor. Havaların sıcaklığının hakimiyetini sürdürdüğü son haftalarda da Marmaris ve Bodrum yine yıldızları ağırladı. Yunanistan'ın Ajda Pekkan'ı ve süperstarı olarak anılan Anna Vissi, moda tasarımcısı ve fenomen kızı Sofia Karvela ile Bodrum'da bir hafta tatil yaptı. Vissi ve Karvela, gündüz denizin ve kumsalın tadını çıkardı. Akşam saatlerinde de ünlü restoranları keşfe çıktı. Karvela ve ünlü yıldız, Bodrum'daki geçirdikleri günlerde çok eğlendiklerini ve her yaz severek geldiklerini söyledi. Ancak ikilinin tatili bununla sınırlı kalmadı.

Anne kız, baş başa geçirdikleri günlerin ardından dostlarıyla da buluştu. Marathon eski Belediye Başkanı, ünlülerin yakın dostu Ilias Psinakis, görkemli yatıyla birlikte Marmaris'e geldi. Yalnız çıktığı tatilde, arkadaşlarıyla bir araya gelen ünlü işadamı, ünlü armatör John Coustas ve eşi Dimitra Coustas ile de buluştu. Ekip Marmaris'in en lüks oteline gidip çılgınca eğlendi. Şarkılar söyleyen iki ünlü isim, sabahın ilk ışıklarına kadar dans etti. Bodrum ve Marmaris'te tatil yapmayı çok sevdiğini söyleyen ünlü işadamı Psinakis, "Bu yaz dertsiz, dinlendirici ve en huzurlu tatillerimi geçirdim. Gittiğim her yerde çok keyif aldım. İyi yolculuklar yaptım ve iyi arkadaşlarımla eğlendim" dedi.