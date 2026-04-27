‘En işlek sokağı kötü durumda bıraktılar’

Ünlü müzisyen ve DJ Ozan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Arnavutköy'deki yol sorununa dikkat çekti. Doğulu, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ni etiketleyerek bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından sokağın kötü durumda bırakıldığını öne sürdü. Paylaşımda bozuk taş yollar, çukurlar ve yağmur suyu birikintileri dikkat çekerken, Doğulu şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik arızası için kazıldı ve çok kötü durumda bırakıldı. Güzelim Arnavutköy'ün en işlek sokağı (Dere Sok.)" Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, bölge sakinleri de benzer şikâyetlerini dile getirdi. Özellikle Arnavutköy gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bir bölgede yolun bu şekilde bırakılmasının hem görüntü kirliliği yarattığı hem de güvenlik açısından risk oluşturduğu yorumları yapıldı. Vatandaşlar, ilgili ekiplerin kısa sürede bölgede onarım çalışması yapmasını bekliyor.