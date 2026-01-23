Haberler Günaydın Haberleri ‘En iyi terapi çocuklar’
Giriş Tarihi: 23.01.2026

Oyuncu Wilma Elles önceki gün bir defilede podyuma çıktı. Dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla kuliste pozlar veren Elles, annelik üzerine samimi açıklamalarda bulundu: "Çocuklara bakınca her şeyi unutuyorsun, anı yaşıyorsun. En iyi reçete çocuklar... Mutsuzluğa, yorgunluğa karşı en güzel ilaç onlar. Çocukların çalışan bir anne görmesi çok önemli.

O zaman onlar da çalışkan oluyor. Dersleri, karneleri çok iyi." Elles, "Her şey kadınların omzunda ama erkeklerin yardımı da çok kıymetli. Eşim bana çok yardımcı oluyor" diyerek eşine teşekkür etti.

