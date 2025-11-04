En yeni ‘ROBİN HOOD’ uyarlaması ilk kez ekranda

Paris, Kasparov ve Deep Blue: Rövanş, Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devriâlem, Muhafızlar: Gizli Proje gibi başarılı yapımları arşivinde toplayan Tivibu, adalet ve özgürlük temalarıyla öne çıkan yapım 'Robin Hood' ile de izleyicilere yeni bir seyir keyfi yaşatıyor. Anglo-Sakson kanun kaçağı Rob ve Norman soylu kadını Marian'ın yollarının kesiştiği dizi; adalet, özgürlük ve eşitlik uğruna verilen mücadeleyi konu alıyor. Norman fethinin ardından adaletsizliğe karşı birleşen ikilinin hikayesi hem aksiyon hem de duygusal yönleriyle dikkat çekiyor. Bu en yeni uyarlamada genç oyuncu Jack Pattern, Robin Hood karakterine hayat veriyor.