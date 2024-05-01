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Giriş Tarihi: 2.5.2024

‘Engelliler için motivasyon olacak’

‘Engelliler için motivasyon olacak’
Özel karakterlerin sanat eserlerini ve sanatla olan ilişkilerini konu edinen belgesel serisi 'Müstesna'nın yeni sezonunda; ressam Bülent Kayatepe, çini sanatçısı Arap Murat Akkoyunluoğlu, gitarist Yasin Güven, ressam Meryem Düzgünkaya, müzisyen Eyüp Sultan Aylar, gitarist Bünyamin Çevik yer alacak. Belgeselin sosyal sorumluluk amacı taşımasının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen yönetmen Hasan Kalender, "Müstesna'nın engelli bireyler için bir motivasyon oluşturmasını amaçladıklarını belirtiyor.
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‘Engelliler için motivasyon olacak’
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