Haberler Günaydın Haberleri Erkeğin aksesuvarı saat ve gözlük
Giriş Tarihi: 21.9.2025

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaynarca, "Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın burası. Mecbur biz de bir gözlük aldık ve hayırlı olsun dedik. Erkeğin aksesuvarları saat ve gözlüktür zaten" dedi. Yeni bir projede yer aldığını belirten ünlü oyuncu, "Biz dijitalle bir iş yaptık. Ama ne zaman yayınlanır ben onu bilmiyorum. Onlar istediği zaman yayınlayacaktır. Bir yandan yapımcılık üzerine bazı işlerim var. Hayata geçmesini istediğimiz çok projemiz var" ifadelerini kullandı.
