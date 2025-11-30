Erkeklerin yeni statü sembolü lüks çantalar

Hermes Birkin'in erkek modasında yükselişi yalnızca estetikle açıklanamaz; bu, statü kavramının yeniden kodlanmasıyla ilgili. Hermès, yıllarca "kadın lüksünün zirvesi" olarak anılırken, günümüzde Birkin erkeklerin kendini ifade etme biçimine dönüştü. Birkin hem bir yatırım aracı hem de bir karakter manifestosu. Drake'in ev turu videolarında arka planda dizili onlarca Birkin görmek artık şaşırtıcı değil. O, Birkin'i yalnızca "taşımıyor"; bir yatırım, bir hatıra ve bazen de sahnede hediye edilen bir ikon olarak kullanıyor.

Travis Scott, New York sokaklarında elinde dev bir Hermès HAC (Haut à Courroies) ile görüntülendiğinde internet çıldırdı. Travis için çanta sadece aksesuvar değil: Kostüm. Ritüel. Bir performans. Lionel Messi'nin elinde klasik bir siyah HAC görmek, 'futbolcular sadece spor çantası taşır' algısını tamamen bitirdi. Tunnel fashion çağında, Birkin futbolun yeni güç simgesi oldu.

Chanel'in küçük çantaları uzun süre kadınlara özel gibi görülse de, günümüzde erkek stilinin en rafine detaylarından biri haline geldi. Çünkü Chanel, logoya değil zanaatkarlığa, görsel çarpışmaya değil sessiz güce dayanan bir lüks sunuyor ve bu da modern erkek estetiğine birebir oturuyor. Jacob Elordi, 2025 erkek moda sahnesinin asıl bag influencer'ı. Chanel'in quilted omuz çantalarıyla sayısız kombinini tamamladı. Priscilla filminin basın turunda taktığı mini Chanel çanta hâlâ internetin en çok paylaşılan karelerinden biri. Hem Pharrell hem Marc Jacobs yıllardır Chanel çanta taşıyor, poz veriyor, kırmızı halıda takıyor. Onlar bu trendin ana kahramanları.

Gucci Jackie, modanın en 'feminen' ikonlarından biriydi. Ama Harry Styles'ın elinde Jackie daha iddialı bambaşka şeye dönüştü. Yeşil tonlu bir kombini mini bamboo handle Jackie ile tamamlayan Harry Styles, modada sınırların kalktığını tek karede anlatıyor. Onun sayesinde Jackie artık: Ne kadın çantası ne erkek çantası, sadece bir stil ifadesi. A$AP Rocky'nin hem Mickey Mouse monogramlı Gucci cross-body'si hem de Gucci scooter çantaları var. O, çantaları bir oyun alanı olarak gören nadir erkeklerden.

Louis Vuitton, erkeklerin lüks çanta kullanımını tam anlamıyla demokratikleştiren marka oldu. Hem sporcu kültüründe hem Hollywood'da hem K-pop'ta çanta seçimini yönlendiren ana güç LV. Pharrell Williams, Louis Vuitton'un erkek kreatif direktörü olarak çanta dünyasının gidişatını tamamen değiştiren isim. Yıllardır 'man-bag' akımının öncüsü olan Pharrell, artık yalnızca trend belirleyen biri değil; trendlerin üreticisi. Dev egzotik derili çantaları, vintage keepall koleksiyonları ve devasa monogramlı tasarımlarıyla erkekler için çanta kullanımında yepyeni bir dönem başlattı. Jacob Elordi'nin neon sarısı bir Speedy ile kırmızı halıda görünmesi, moda kalıplarını tamamen kırdı. Tyler, The Creator ise LV monogram kültürünü adeta modern erkek modasının logosuna dönüştürdü.



INFLUENCER MI DOLANDIRICI MI?

Influencer dünyasının en popüler isimlerinden biri Chiara Ferragni'nin nitelikli dolandırıcılık iddiası ile yargılanması sosyal medya dünyasında en çarpıcı olaylardan biri. Henüz üniversite yıllarında yazmaya başladığı The Blonde Salad isimli blog'u vasıtasıyla dünyanın dört bir yanından takipçi sahibi olan Ferragni'nin davası bu hafta görülmeye başlandı. İtalyan hükümeti, Milano'da görülen bir ceza davasında Ferragni'yi ağır dolandırıcılıkla suçladı ve dava kapsamında 5 yıl hapsi istendi. Başsavcı Eugenio Fusco ve Savcı Cristian Barilli, Milano'da Pandoro Pembe Noel ve Paskalya yumurtalarının yanıltıcı reklamı iddiasıyla ağır dolandırıcılık suçundan iki sanıkla birlikte özet yargılamayla yargılanan Chiara Ferragni için en az 1 yıl 8 ay hapis cezası talep etti. Dava sırasında gizlice kayıt aldığı ve bu kaydı planladığı yeni belgeselinde kullanmayı amaçlayan Ferragni'nin bu tavrından dolayı da hakkında ikinci bir dava daha açıldı.



BU SEFER KAYAK PİSTLERİNE EL ATTI

Fransız moda tasarımcısı Simon Porte Jacquemus tasarım dünyasındaki etkisini her geçen gün artırıyor. Ünlü tasarımcı bu sefer de kayak pistlerine göz dikmiş durumda. Jacquemus ve Nike, Fransız markanın özgün stilini Nike'ın teknik ustalığıyla harmanlayan ilk Après Ski koleksiyonunu duyurdu. 18 parçadan oluşan koleksiyon, spor giyimin temel parçaları ve kayak giyiminin klasiklerini bir araya getirerek moda ve spor arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Nike ve Jacquemus, bu kez kış koşullarında başarılı olan sporcular ve stil tutkunları için tasarlanmış 18 parçalık bir Après Ski koleksiyonuyla dağlara çıkıyor. Bu iş birliği, yüksek performanslı mühendisliği Jacquemus'un imzası haline gelen minimalist lüksle birleştirerek soğuk hava spor giyimine yeni ve moda odaklı bir yorum getiriyor.



FOTOŞOP REZİL DE EDER VEZİR DE

Müzik dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Beyonce, geçtiğimiz günlerde kocasıyla birlikte Las Vegas'ta düzenlenen F1 yarışlarını izlemeye gitti. Seksi Louis Vuitton takımıyla tüm gözlerin üzerinde olmasını da garanti etti. Ama esas olay Beyonce'nin katıldığı etkinliğe dair fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmasıyla yaşandı. Etkinlikte çekilen fotoğraflarıyla Instagram'a koyduğu fotoğrafları o kadar farklıydı ki sosyal medya günlerce bu konuyu konuştu. Beyonce'nin; Face App ya da Face Tune gibi uygulamalardan biriyle yüzünü tanınmaz bir halde değiştirmesi alay konusu olmasına neden oldu.