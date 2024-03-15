Erzincanlı, Gazzeli Müslümanlar için şiir okudu

Bağcılar Belediyesi'nin, 'Ramazan paylaşınca güzel' sloganıyla Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirdiği etkinliklerde önceki akşam şair Dursun Ali Erzincanlı, Bağcılar halkıyla buluştu. Bağcılarlıların büyük ilgi gösterdiği Erzincanlı iki saat sahnede kaldı. Ercincanlı, Gazzeli Müslüman kardeşlerimiz için okuduğu Kudüs şiiriyle sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Konuklara plaket takdim etmek yerine Gazzeliler için Kızılay'a bağış yapan Bağcılar Belediyesi, Erzincanlı için de bağışta bulundu.