Eş dost mobbingi telefon değiştirtti

Giriş Tarihi: 2.10.2025

14 yıllık eşinden boşanan Yasemin Ergene, tanıdıklarının bitip tükenmeyen “Niye boşandın? Şimdi ne yapacaksın?” sorularından usanıp telefonunu değiştirdi. Ergene’nin eski numarasını alan petshop sahibi ise isyanlarda: “Yasemin Ergene diye lütfen artık bizim dükkanı aramayın!”

PETSHOP SAHİBİNİN HAYATI KABUSA DÖNDÜ
Yasemin Ergene, eşi İzzet Özilhan ile boşandıktan sonra hemen ev değiştirip yeni hayatına adım attı.

Ancak tanıyanların sürekli aradığı Özilhan, telefon numarasını da değiştirdi. Ergene'nin eski numarasını alan petshop sahibinin hayatı ise kabusa döndü.

Numaranın yeni sahibi, sürekli gelen arama ve mesajlardan bunalınca çareyi sosyal medya hesabından paylaşım yapmakta buldu. Esnaf, "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" dedi.

