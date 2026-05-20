Eserlerin geliri çocuklara bağışlanacak

Mersin
'de geçtiğimiz günlerde anlamlı bir tören düzenlendi. BN Sanat Akademisi Resim Yarışması'nın 2'nci yılında 53 eser, düzenlenen görkemli bir törenle ödüllendirildi. Sanat tutkunlarının katılım gösterdiği törende Serra Zeynep Gedikoğlu, Nilsen Çalışkan, Nilgün Çekmen, Ramazan Öner ve Ahmet Sarı; 50'şer bin TL başarı ödülü kazandı. Gecede 5 eser; 20'şer bin TL'lik mansiyon ödülüne, 43 eser de sergilenme ödülüne layık görüldü. Tören sonrası, eser satış gelirinin Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'ne aktarılacağı açıklandı. Yusuf Narlı'nın düzenlediği etkinlikte jüri üyeleri arasında ressam Ahmet Yeşil de vardı. Törene Zeynep Özyağcılar da katıldı.