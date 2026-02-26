Eşimin sakal bırakmasını istemedim, günah mı?

Nihat Hatipoğlu
'na sahur programında ilginç bir soru geldi. Bir kadın izleyici "Eşimin sakal bırakmasını istemiyorum, günaha giriyor muyum?" diye sordu. Nihat Hoca şu yanıtı verdi: "Sakal, Peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Kocamın sakallı olmasını tercih etmem diyebilirsiniz ama ona bir yasak koyma içinde olmayın. Onun keyfine bırakın, müdahil olmayın. Eşinizin içindekini Allah bilir. Siz görüntü için istemeyebilirsiniz ama eşiniz belki Allah için bırakıyordur. Sakal belli bir yaşta gereksinim haline de gelebilir."