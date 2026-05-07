Eşimle oynamak istiyorum

Başrollerini Cansu Dere, Diogo Morgado ve İsmail Demirci'nin paylaştığı "Portekiz Aşkı" filminin galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cansu Dere ve Diogo Morgado, programlarına uymadığı gerekçesiyle galaya katılamadı. İsmail Demirci ise kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral ile birlikte galadaki yerini aldı. Filmde kötü bir adama hayat verdiğini söyleyen Demirci, "Sizi eşiniz Hande Hanım ile birlikte aynı projede görecek miyiz?" sorusuna "Eskiden uzun çalışma sürelerinden dolayı dizide yer almak istemiyoruz diyorduk artık bu soruya 'Evet' diyeceğim. Karımla oynamak istiyorum. Çocuk da büyüdü. İyi yazılmış güzel bir projede olmak isteriz. Hande çok iyi oyuncu onunla her projede olurum" yanıtını verdi.

BÖYLE BİR SÜRÜ ARKADAŞIM VAR

"Sizi 'Evet' demeye iten şey ne oldu?" sorusuna Demirci, "Bu kadar iyi bir oyuncu ile evliyken onunla oynamadan hayata devam etmek istemiyorum. Bir filmde, dizide olmak istiyorum. Çok iyi oyuncu bir tek ben oynamıyorum. Bir sürü oynayan arkadaşım var" dedi.