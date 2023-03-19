Eski eşe nafaka davası: 60 kat zam istedi

Ayşe Tolga, 2008 yılında iş adamı Marsel Eskinazi ile evlenmişti. Çiftin 2010'da kızları Can Yael dünyaya gelmişti. Çift, görüş ayrılığı ve anlaşmazlık nedeniyle 2013'te evliliklerini bitirmeye karar vermiş, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.Eskinazi'nin, kızı için her ay 3 bin lira iştirak nafakası ödemesine, özel sağlık sigortası ve bakıcı maaşını karşılamasına karar verilmişti.ÜNLÜ oyuncu Ayşe Tolga, boşanmanın 10'uncu yılında yeniden mahkemeye başvurdu. Tolga, kızına ödenen nafakanın yükseltilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Marsel Eskinazi'nin ödediği 3 bin liranın yetersiz olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, nafakanın 175 bin liraya yükseltilmesini istedi. Böylece nafakaya yaklaşık 60 kat zam istemiş oldu.