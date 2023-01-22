Eski sevgilisinin peşini bırakmadı

Oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni Rabia Beyza Ağca, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırdı. Ağca, daha sonra işadamı Ferhat Aslan ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu ilişkiden rahatsız olan Sermik, çifti takip ettiğini vurgulayan fotoğraflar paylaşıp tehdit ve hakaret içeren mesajlar yazdı. Ayrıca Aslan'ın ailesine de mesajlar gönderdi. Savcılığa başvuran işadamı, Sermik'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.Sermik, sosyal medyadaki bir canlı yayında Ağca ve sevgilisinin adını kullanarak "Ödeşmek adettendir. Kısasa kısas" şeklinde açıklamalar yaptı.