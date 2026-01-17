‘Eskiden şöhret olmak daha zordu’

Ceylan, yeni şarkısı 'Kapını Çalarsa Mazinin Eli'nin tanıtımı için basın mensuplarıyla Unkapanı'da buluştu. Ünlü şarkıcı, "Özellikle burada buluşmak istedim. 41'inci sanat yılım, müzik hayatım burada başladı. Çocukluğum ve bütün anılarım var burada... Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi. "Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim" diyen Ceylan, sözlerine şöyle devam etti: "Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı.

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'

Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten."