Esquire ödülleri sahiplerini buldu

92 yıldır modern erkeğin stilini, vizyonunu ve karakterini tanımlayan dünyanın ilk erkek dergisi Esquire, bu mirasın Türkiye'deki en özel yansımasını önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekanda gerçekleştirdi. Esquire Türkiye, ikinci kez düzenlenen Man At His Best ödül töreniyle stilin, yaratıcılığın ve başarının kutlandığı unutulmaz bir geceye imza attı. Gecede; Big Hope, Big Drama, Big Stage, Big Screen, Big Black, Big Sport ve Big Icon olmak üzere yedi farklı kategoride ilham veren isimler ödüllerine kavuştu.

'DİJİTAL MEDYAYA YENİ SOLUK'

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Esquire, 92 yıldır erkek stilinin ve vizyonunun sembolü. Türkiye'de de aynı mirası yaşatıyor, üretken ve yaratıcı erkekleri kutlamaya devam ediyoruz. Bu gece, zarafet ve başarıyla dolu bir kutlama. Bu akşam yepyeni bir mecramız da bizlerle burada olacak. Kültür, sanat ve eğlence dünyasının nabzını tutan The Istanbul Spotlight; özgün içerikleri, özel röportajları ve perde arkası görüntüleriyle Türkiye'nin dijital medya sistemine yenilikçi bir soluk getirdi biliyorsunuz.

Bugün de kırmızı halımızı The İstanbul Spotlight ile yapıyoruz. İnanıyoruz ki uzun süre gündemde kalmaya değecek bir içerik yaratıyor olacağız bu gece. Spotlight'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın..." Esquire Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen ise konuşmasında Esquire Türkiye'nin uluslararası etkisine değindi: "Türkiye, Esquire dünyasında hem koleksiyon serileriyle hem de ödül töreniyle öncülük ediyor. Big Legend Book ve Big Icon Book ile başlayan bu yayın geleneği, global ailenin yakından izlediği bir başarı hikayesi haline geldi."

İŞTE GECENİN KAZANANLARI

'Big Icon Award' ödülü; Gökçe Bahadır tarafından Ferzan Özpetek'e, 'Big Black Award'; Yasemin Gebeş tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na, 'Big Hope Award'; Nesrin Cavadzade tarafından Atakan Özkaya'ya takdim edildi. 'Big Drama Award' ödülünü Zeynep Doğan, Akın Akınözü'ne verdi. Çağlar Çorumlu; 'Big Stage Award' ödülünü Serkan Keskin'in elinden aldı. 'Big Screen Award'; Arzum Onan tarafından Oktay Kaynarca'ya takdim edildi. Yoğun maç temposu nedeniyle törende yer alamayan Ergin Ataman adına Big Sport Award, Ebru Özkan tarafından Ender Aslan'a sunuldu.