Eşyalarını kaybetti, ev sahibini hırsızlıkla suçladı

Bir evlilik programı sayesinde popülerlik kazanan yarışmacı Gökhan Sara'nın başı ev sahibiyle dertte. 6 Şubat depremi sonrası bölgeye yardıma giden Sara, Beşiktaş'ta bulunan evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Fenomen, dairesinin kilidinin değiştiğini anlayınca çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingir sayesinde evine giren Sara, odalarının kapılarının da kilitlerinin değiştiğini fark etti.Evde yaptığı kontrollerin ardından eski yarışmacı, değeri 50 bin TL üzerinde olan lüks marka saatinin ve aracının anahtarı ile dairesinin su saatinin yerinde olmadığını ve elektriklerinin kesildiğini tespit etti. Hırsızlık olayıyla şok yaşayan Gökhan Sara hemen karakola koştu. Sara, tüm bunların ev sahibi U.D. tarafından yapıldığını belirterek, "Beni haksız yere evden çıkarmak istediği için ev sahibimle aramızda sorunlar vardı. Bunları onun yaptığını biliyorum" diyerek şikâyetçi oldu.Ancak Gökhan Sara olayın üzerinden geçen bir ayın ardından tekrar karakola giderek şikâyetinden vazgeçti. Sara, "Kaybettiğim eşyalarımı daha sonra buldum. Kapımı açıp içeri giren ev sahibim hakkında herhangi bir şikâyetim yoktur" diyerek aralarında uzlaştıklarını ifade ederek konunun kapatılmasını talep etti.