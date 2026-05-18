Eurovision birincisi Dara: ‘Eşim de Türk, yakında Türkiye’ye geleceğim’

70'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali önceki akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin (İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda) boykot ettiği yarışmada; Bulgaristan temsilcisi Dara, 'Bangaranga' isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail ile finalde yarışan ve 173 puan farkla kazanan Bulgaristan'ın temsilcisi Dara, galibiyetin ardından Türkiye'ye mesaj gönderdi. Türkiye hakkında yorum yapan şampiyon, "Desteğiniz için teşekkürler Türkiye, yakında geleceğim. Eşim de bir Türk, Türkçe öğrenmeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı. Finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. Şarkıcı, oylama sırasında da yuhalandı.

'İSRAİL İÇİN BİR SAHNE OLMAMALI'

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in sahnede olduğu anlarda "Devam eden soykırım, yasa dışı işgal varken Eurovision'da İsrail için bir sahne olmamalı" diye paylaşım yaptı.

'SOYKIRIMI KUTLAMAYIN'

Eurovision finaline saatler kala ise 1000'den fazla Filistin destekçisi, Viyana'da Christian Broda Meydanı'nda toplandı. "Çocukların ve halkın katili İsrail", "Soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "İsrail'i boykot edin", "Soykırıma sahne yok" sloganları attı. Yarışmanın 12 Mayıs'ta yapılan ilk yarı finalinde de İsrailli şarkıcı Bettan, "Soykırımı durdurun" sloganıyla da protesto edildi. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkına dayanışma mesajı verdi. ■ (AA)

İSPANYA VE BELÇIKA'DAN GAZZE'YE DESTEK

İSPANYA devlet televizyonu RTVE, canlı yayınlamadığı Eurovision'un başladığı saatte bir mesaj yayınladı. RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet" mesajını verdi. Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT ise, EBU'nun Eurovision'a katılım politikalarına ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde yarışmaya sanatçı göndermeme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.