Eurovision yerine Filistin filmlerini ekrana getirecek

Bu yıl 12-16 Mayıs tarihleri arasında Viyana'da gerçekleşecek olan 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nda 35 ülke sahne alacak. İsrail'in de yer alması nedeniyle yarışmanın bu yılki 70. edisyonuna katılmayı reddeden ülkeler arasında İrlanda, İspanya, Hollanda ve İzlanda'yla birlikte Slovenya da yer alıyor.

Slovenya'nın kamu yayıncısı RTV Slovenia, ülkenin yarışmadan çekilmesinin ardından, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlamayacağını da açıkladı. Kanal, dünyanın en büyük canlı müzik etkinliğini yayınlamak yerine, Filistin hakkında bir dizi film gösterecek. RTV Slovenia Direktörü Ksenija Horvat, AP'ye yaptığı açıklamada "Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlamayacağız.

Filistin belgeselleri ve uzun metrajlı filmlerden oluşan 'Voices of Palestine' film kuşağını ekrana getireceğiz" dedi. Slovenya'nın açıklaması, Massive Attack, Kneecap, Mogwai, Brian Eno, Sigur Rós ve Nadine Shah'ın da aralarında bulunduğu binlerce sanatçının, hayranlarını etkinliği boykot etmeye çağıran açık bir mektuba imza atmasından sadece birkaç gün sonra geldi.



İSPANYA VE İRLANDA DA YAYINLAMAYACAK

İSPANYA'NIN kamu yayıncısı RTVE de geçen hafta Eurovision'u yayınlamama kararını bir kez daha teyit etti. İrlanda'nın kamu yayıncısı RTÉ ise geçen aralık ayında hem yarışmayı yayınlamayacağını hem de etkinliğe katılmayacağını duyurmuştu. Hollanda ve İzlanda'da ise Eurovision, ulusal kanalları NPO ve RÚV'de ekranlara gelecek. Eurovision Şarkı Yarışması; Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından 2022'den bu yana Eurovision'dan men edilen Rusya'ya getirilen yasağa karşın İsrail'in yarışmasına izin verilmesi nedeniyle ikiyüzlülükle suçlanıyor.