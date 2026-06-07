Eurovision’a boykot darbesi

Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail
'in katılımı nedeniyle yaşanan tartışmalar ve protestolarla gündeme geldi. İsrail'i protesto eden İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya yarışmayı boykot etti. Avrupa
Yayın Birliği'nin (EBU) açıkladığı verilere göre yarışmayı bu yıl 131 milyon kişi izledi. Geçen yıl 166 milyon kişinin takip ettiği organizasyonda izleyici sayısı yaklaşık 35 milyon azaldı. Yarışma boyunca Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken, İsrail temsilcisi de protestoların odağında yer aldı. Açıklanan rakamlara göre İngiltere, Fransa ve Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde izlenme oranları geçen yıla göre düştü. Eurovision, yıllardır Avrupa'nın en çok takip edilen televizyon organizasyonlarından biri olarak bilinse de bu yıl yaşanan boykotlar ve tartışmalar yarışmanın izleyici sayısına da yansıdı.