Eurovision’un alternatifi ‘Intervision’ Rusya’da düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Eurovision Şarkı Yarışması'na alternatif olarak hazırlanan Intervision Uluslararası Şarkı Yarışması gerçekleştirildi. Moskova'daki Live Arena'da düzenlenen yarışmaya, Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan da dahil 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı. Rusya'yı yarışmada 'Shaman' takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil etti.

VİETNAMLI ŞARKICI KAZANDI

ABD'yi temsil eden Vassy takma adıyla tanınan, Amerikan ve Avustralya vatandaşı Vasiliki Karagiorgos'un, 'Avustralya yönetiminin baskı kurduğu' gerekçesiyle yarışmaya katılamadığı bildirildi. 22 ülkeden şarkıcının katıldığı yarışmayı, Vietnam'ı temsil eden yarışmacı Duc Phuc kazandı.