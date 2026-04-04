‘Ev bakıyorum, yeniden düzen kuracağım’

Geçtiğimiz günlerde evi yanan ve ölümden dönen Aslıhan Karalar, yeni ev baktığını söyledi. Olayla ilgili konuşan oyuncu, "Yangın uyurken benim odamdan çıktı. Zehirlendim. Anneme seslendim. O da sahura kalkmıştı. İtfaiye aradım. Köpeklerimi dışarı çıkardım. Komşularım da yardımcı oldu. Çok şükür iyiyim. Düzenimi tekrardan oturtmaya çalıştığım bir dönemdeyim" dedi. Şu sıralar senaryo okuduğunu belirten Karalar, "Yazın Londra'da birkaç proje olabilir. Burada ise ana akım işlerle ilgili görüşüyorum. Yaza sinema da olabilir" açıklamasını yaptı. Öte yandan 10 sene lisanslı voleybol oynadığını belirten Karalar, "Eski sporcuyum" dedi.