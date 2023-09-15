Ev sahibinin kardeşi tarafından darbedilen fenomen Tarık Aydın isyan etti! “Emeğimizi yüzümle kazanıyorum ”

15 Eylül 2022'de Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda yarışma programlarında yer alan, sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Tarık Aydın ev sahibinin kardeşi Celal Demircan tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Çatı yenileme mevzusu yüzünden tartıştığı Demircan'ın kendisine yumruk attığını bu esnada yere düştüğünü ve tekmelendiği iddia eden Aydın, şikâyetçi olmuştu. Şikâyetin ardından ev sahibi Demircan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay sonucunda Tarık Aydın'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı yer aldı. İddianamede, Demircan'ın 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 1 yıl 9 aydan 6,5 yıla kadar hapsi istendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Aralık 2022'de Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Celal Demircan, suçlamaları kabul etmedi. Demircan, "Bina çatısında sorun vardı. Ben ve kardeşlerim bir araya geldik. Çatıyı tamir ettirdik. Hiçbir şekilde kendisinden tamir için para istemedim. Kendisiyle karşılaşmadım ve böyle bir eylem gerçekleştirmedim" dedi. Maddi durumunun iyi olduğunu bu yüzden Tarık Aydın'ın olaydan sonra akrabalarından para istediğini ileri süren Demircan beraatını ve tahliyesini istedi.

TAMİR PARASI VERMEYİNCE DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şikayetçi Tarık Aydın ise olay tarihinde Celal Demircan'ın evine gelerek çatı tamiri için para istediğini belirterek "Kendisinin benim ev sahibi olmadığımı söyledim. Ev sahibimin oğlunu aradım. O da bana 'Babam gelene kadar ödeme yapma' dedi. Ben ödeme yapmayınca evi dağıttı, tekme ve yumruk beni darp etti" diyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

UZLAŞMA ŞARTI 40 BİN DOLAR

Müşteki Tarık Aydın ayrıca, "Uzlaşmak istediler. Ben de tedavi ve ameliyat zararlarını gözeterek 40 bin dolar istedim" dedi. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Geçtiğimiz aylarda görünün ikinci celsede ise müşteki avukatı suç vasfının değişebileceğini bu sebeple dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Celal Demircan'ın tahliye edilmesine itiraz eden Tarık Aydın basın açıklamasında bulundu. Aydın, "Beni evden çıkartmak ve başka birisine fahiş fiyatla vermek için benim ev sahibi ile dayısı bir plan yaptılar. Beni evden zorla çıkarttıktan sonra bin liraya oturduğum evi 5 bin liraya kiraya verdiler. Kendime geldiğimde kan revan içindeydim, 112'yi aradım hastaneye götürdüler beni. Şahsın tutuklanmasını istiyorum. Ben ölebilirdim, o anda öyle bir vurdu ki bana kendime gelemedim. " dedi.

"EKMEĞİMİ YÜZÜMLE KAZANIYORUM"

Aydın, "Hala sol tarafım buzlu. Ekmeğimi yüzümle kazanıyorum. Beni herkes tanıyor. 2 milyon takipçim var. Kimsenin parasına kalmadım. Beni Orhan Gencebay okuttu. Ne yapıyorum ben şiirlerle skeçlerle ekmeğimi gene kazanıyorum. Evi değiştirdim, ev onların olsun. Ben yüce Türk adaletine inanıyorum, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istiyorum" diye konuştu. Aydın, dosyanın tekrar incelenmesini istediğini, olayın kasten yaralama olduğunu belirtti.