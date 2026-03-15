Evgeny Grinko İstanbul’da sahne aldı

Giriş Tarihi: 15.03.2026

Minimalist piyano müziğinin en sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında dün akşam Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryum'da ilk kez sahne aldı. Tüm biletleri günler öncesinden tükenen konser, yoğun ilgiyle karşılandı. Grinko'nun piyanosundan yükselen notalar salonu dolduran dinleyicilere büyülü bir akşam yaşatırken, sanatçı performansının sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Avrupa'da art arda kapalı gişe geçen konserlerinin ardından çok sevdiği Türkiye'de turnesine çıkan Grinko, İstanbul'daki bu özel performansla birlikte şehirdeki sezonun son konserini de gerçekleştirmiş oldu. Sanatçı, 15 Mart'ta Kayseri'de, 16 Mart'ta Sivas'ta konser verecek.

